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1. Как установить Java (JDK) и Eclipse IDE на платформе Windows 7

Как установить Java (JDK)

  1. Открываем ссылку Java SE — Downloads и скачайте JDK.Как установить Java (JDK)
  2. На открывшейся странице нужно согласиться с лицензионным соглашением (Accept License Agreement) и выбрать ссылку на скачку, соответствующую используемой операционной системе. В данном примере это Windows.Как установить Java (JDK)
  3. Сохраняем файл на компьютер и запускаем. Появится окно установщика. Последовательно проходим все стадии установки Java SDK, сложного ничего нет и можно просто кликать Next.
  4. Настроим системную переменную JAVA_HOME, которая содержит путь к папке, где установлена Java. Это необходимо для того, чтобы другие программы могли использовать Java.Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK) Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK) Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK) Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK) Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK)
  5. В системную переменную Path добавляем путь к папке bin в папке с JDK. Для этого изменяем системную переменную Path, в конце существующей строки добавляем точку с запятой, после нее добавляем следующее: %JAVA_HOME%\binНастроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK)
  6. Необходимо перезапустить систему;
  7. Чтобы проверить, что всё сделано правильно, запускаем командную строку. В командной строке наберите java и нажмите [Enter]. Если всё сделано правильно, то в ответ должно быть выдано вот что:Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK)
  8. После набираем javac -version и получаем:Настроим системную переменную JAVA_HOME - Как установить Java (JDK)

Как установить Eclipse IDE

  1. Открываем ссылку Eclipse Downloads и качаем Eclipse IDE for Java EE Developers. Выбираем 32 или 64 битную версию в зависимости от ОС Windows, которая установлена на нашем ПК.Как установить Eclipse IDE - Как установить Java (JDK) Как установить Eclipse IDE - Как установить Java (JDK)
  2. После того, как архив загрузился, распаковываем содержимое, к примеру в: C:\eclipse. В этой папке находим eclipse.exe и создаём ярлык.

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