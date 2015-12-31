Как установить Java (JDK)
- Открываем ссылку Java SE — Downloads и скачайте JDK.
- На открывшейся странице нужно согласиться с лицензионным соглашением (Accept License Agreement) и выбрать ссылку на скачку, соответствующую используемой операционной системе. В данном примере это Windows.
- Сохраняем файл на компьютер и запускаем. Появится окно установщика. Последовательно проходим все стадии установки Java SDK, сложного ничего нет и можно просто кликать Next.
- Настроим системную переменную JAVA_HOME, которая содержит путь к папке, где установлена Java. Это необходимо для того, чтобы другие программы могли использовать Java.
- В системную переменную Path добавляем путь к папке bin в папке с JDK. Для этого изменяем системную переменную Path, в конце существующей строки добавляем точку с запятой, после нее добавляем следующее: %JAVA_HOME%\bin
- Необходимо перезапустить систему;
- Чтобы проверить, что всё сделано правильно, запускаем командную строку. В командной строке наберите java и нажмите [Enter]. Если всё сделано правильно, то в ответ должно быть выдано вот что:
- После набираем javac -version и получаем:
Как установить Eclipse IDE
- Открываем ссылку Eclipse Downloads и качаем Eclipse IDE for Java EE Developers. Выбираем 32 или 64 битную версию в зависимости от ОС Windows, которая установлена на нашем ПК.
- После того, как архив загрузился, распаковываем содержимое, к примеру в: C:\eclipse. В этой папке находим eclipse.exe и создаём ярлык.